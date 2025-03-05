رفع 200 طن مخلفات صلبة بالمنيا

تنفيذاً لتكلفيات الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة والميدانية لكافة الأعمال التي تقوم بها الوحدات المحلية القروية وباحياء المدينة لرفع كفاءة العمل بمنظومة النظافة طوال شهر رمضان المبارك.

ورفع قسم البيئة بالوحدة المحليه لقرية بني محمد سلطان وبني أحمد الغربية وتله والبرجاية ودمشير وحي وسط وشمال وغرب المدينة ونزلة حسين وطوخ الخيل وصفط الخمار، حوالي ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات من الطرق.

وواصل قسم البيئة بقرية نزلة حسين أعمال النظافه ورفع المخلفات، حيث تم رفع مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية وطريق حي الفلل وسلخانة قرية زاوية سلطان وطريق نفرتيتي ونقطة القرداحي حتى قرية سواده وتم نقلها للظهير الصحراويللحفاظ على أمنهم وسلامتهم والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

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