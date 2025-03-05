رئيس الوزراء يعلن عن استكشاف بترولي جديد "الفيوم 5"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك اكتشاف بترولى جديد "الفيوم 5"، وظهر به بوادر استكشاف من الزيت والغاز، موضحا أن مواردنا من العملة الصعبة تعادل مصروفاتنا، مؤكد أن هناك أرقام ومؤشرات إيجابية فى الاقتصاد المصرى مؤشر مديرى المشتريات يتجاوز الـ50 نقطة، بجانب ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى 47.4 مليار دولار، بجانب توافر كافة السلع.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، إن المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة أصبح بها 130 مصنعا بعد أن كان يتواجد بها 65 مصنع وهو ما يعد طفرة كبيرة فى المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.