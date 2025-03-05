مدبولي: توقعات بعودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية تدريجيًا اعتبارًا من إبريل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوعين الماضيين شهدا نوعًا من التوازن، في ظل تأثر إيرادات قناة السويس بالوضع الجيوسياسي.

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه في حال استقرار الأوضاع وتم التحرك لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستقرار المنطقة، فإن التقديرات تشير إلى أنه اعتبارًا من إبريل المقبل ستعود إيرادات قناة السويس إلى ما كانت عليه، موضحًا أن هذا سيكون عاملًا مهمًا في نمو الاقتصاد.

وشدد على أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة تتحرك من خلالها وتطبقها بفاعلية، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة جيدة، وموجهًا رسالة طمأنة للمواطن المصري في هذا الشأن.