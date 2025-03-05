وزير الكهرباء يشهد توقيع بروتوكول آليات تركيب العدادات الجديدة بدور العبادة

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباءوالطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الكهرباء" و"الأوقاف" لتحديد الآليات الخاصة بتركيب العدادات الجديدة وإحلال واستبدال الموجودة في المساجد والزوايا والمباني والمنشآت وملحقاتها التابعة للوزارة في جميع المحافظات، وذلك ضمن جهود الوزارتين لحوكمة استهلاك الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع ومنع الهدر، وخفض الفقد وترشيد الاستهلاك في دور العبادة والمباني الخدمية التابعة للأوقاف.

ويشمل البروتوكول تحديد أطر التعاون والعمل المشترك بين شركات توزيع الكهرباء ومديريات الأوقاف بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدقيق استهلاك الكهرباء، وتركيب العدادات المسبقة الدفع، وسداد مستحقات المقايسات الخاصة بتوصيل التيار، وكذلك العمل على حصر المساجد والزوايا والمباني الملحقة التي تحتاج إلى تركيب عداد كهرباء، والمنشآت التي تعمل بعدادات ميكانيكية، وكذلك التي بها عدادات معطلة، وذلك ضمن خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة ومنع التعدي على التيار الكهربائي، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون المثمر والبناء مع "الأوقاف"، لاسيما في الإجراءات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد والمباني الخدمية وغيرها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع الوعي لدى المواطنين ونشر ثقافة المشاركة الإيجابية في معظم القضايا، ومن بينها الإجراءات الخاصة بالتصدي لحالات التعدي على التيار الكهربائي، وخفض الفقد التجاري، موضحًا استمرار العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة في إطار خطة التحول الرقمي وحكومة منظومة العدادات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بمنظومة التحكمات الآلية لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على الاستجابة للتحديات المختلفة، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.

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