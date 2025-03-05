ارتفاع إجمالي شهداء العدوان على غزة إلى 48,440 شهيد

ارتفع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,440 شهيدا، والإصابات إلى 111,845 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر طبية فلسطينية، إن 35 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع في الـ24 ساعة الماضية، 30 منهم جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وقت سابق، إلى جانب 4 شهداء استشهدوا مؤخرا، بالإضافة إلى 10 إصابات.

وما يزال عدد من الضحايا والشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة، وفي الطرقات، وسط محاولات لإنقاذهم غير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع بعد الوصول إليهم.