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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس هيئة قضايا الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

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وقع اليوم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين البحث القانوني والتطبيق العملي، ودعم التعاون الأكاديمي والتطوير القانوني.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين الجانبين في مجال الأبحاث القانونية والقضائية، وتعزيز التعاون في الدراسات الأكاديمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية ودعم الثقافة القانونية لدى الباحثين والطلاب.

أكد المستشار عبد الرزاق شعيب أن البروتوكول يعكس التزام هيئة قضايا الدولة بتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني.

 فيما أوضح الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن التعاون يسهم في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقية وإعداد كفاءات قانونية مؤهلة.


وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور البارز الذي يؤديه كل منهما ، وترسيخًا لعلاقات التعاون المثمر.

البروتوكول الخبرات العلمية القانونية والقضائية المستشار عبد الرزاق شعيب هيئة قضايا الدولة