رئيس الوزراء: مصر ستنتج بنهاية هذا العام طاقة نظيفة بمعدل 42%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موارد العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين تعادل المصروفات في نفس الفترة، وأصبح هناك توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، والحكومة لا تستهدف ذلك فقط بل تسعى لتحقيق فائض، وأن تكون الموارد أكثر من الاستخدامات، لتحقيق قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا سيتحقق من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتم ترجمة هذه القطاعات للجان استشارية ومجموعات وزارية، لافتًا إلى أن المنطقة الصناعية في السخنة كانت تضم منذ بضع سنوات 65 مصنع، واليوم أصبح بها 130 مصنع، أي تم مضاعفتهم في فترة زمنية حوالي 3 سنوات، والأهم من ذلك وجود 120 مصنع تحت الإنشاء.

وتابع: «وهناك مصنعين في المنطقة الاقتصادية متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، وطبقًا لإفادة رئيس المنطقة الاقتصادية ستمتلك مصر القدرة على الإنتاج الكامل لكل مكونات الألواح الشمسية، بنهاية 2025، وهذا مهم لأن رؤية 2030 تتضمن أن تنتج مصر طاقة نظيفة بمعدل 42% من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصر».