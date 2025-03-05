مصطفى غريب ضحية خامس حلقات برنامج "رامز إيلون مصر"

يطل الفنان مصطفى غريب في خامس حلقات برنامج "رامز إيلون مصر"، والتي تُعرض عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة “MBC مصر”.

واستضاف رامز جلال في الحلقات السابقة، كل من الفنان أحمد العوضي وأحمد فهمي ضيفين على البرنامج، حيث شهدت حلقة العوضي العديد من اللحظات التي جمعت بين الكوميديا والمغامرة، إذ اعتاد جمهوره على أدواره الجادة في الأكشن والدراما، لكنه وجد نفسه هذه المرة في موقف مغاير، حيث تفاعل مع المقلب بأسلوب حماسي ومرح.

ضحايا برنامج “رامز إيلون مصر”

وبجانبه، وقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا:«ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر، حسام حسن، اللاعب الدولي السعودي محمد كنو، هدي الإتربي، حسام حبيب، أحمد العوضي، المخرج محمد سامي، الفنانة فيفي عبده، محمد هنيدي، ريم سامي، محمد الشناوي، مروان عطية، حسن الرداد، إلهام شاهين، أكرم حسني، نسرين أمين، نور النبوي، نادين نسيب نجيم، مصطفى أبو سريع، شيماء سيف، أحمد فهمي، نور إيهاب، علي معلول، بدرة»