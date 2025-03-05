5 مباريات قوية بدوري الكرة النسائية "حسم اللقب".. الجمعة

تنطلق يوم الجمعة الموافق السابع من مارس الجاري، 5 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الكرة النسائية "بطولة حسم اللقب".



حيث أنه من المقرر أن تنطلق المباريات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً.

مباريات دوري الكرة النسائية



وتتضمن الجولة مواجهة فريق الأهلي لنظيره المعادي واليخت على ملعب المعادي واليخت، فيما يلتقي زد لفريق مسار على ملعب زد بالتجمع الخامس، كما يتنافس وادي دجلة مع نظيره مودرن سبورت على ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول.

كما يواجه الزمالك فريق بيراميدز على ملاعب الناشئين بالزمالك، واخيرا يلتقي المقاولون العرب بنظيره البنك الأهلي على ملعب فرعي المقاولون العرب.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى لدوري الكرة النسائية كالآتي:

الأهلي فاز على زد إف سي 2-1.

الزمالك فاز على البنك الأهلي 3-1.

براميدز فاز 1-0 على وادى دجلة.

مسار فاز على المقاولون العرب بسباعية نظيفة.

مودرن سبورت فاز على المعادى واليخت بهدف دون رد.