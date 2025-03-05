لأول مرة.. برنامج تربية وطنية لطالبات جامعة دمياط

افتتح رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي ، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط ، اليوم الأربعاء أولى دورات التربية الوطنية لطالبات الجامعة، بمقر كلية التربية، وذلك في إطار تعزيز الوعي الأمني والوطني لدى الطالبات، و استعدادًا لمواجهة تحديات حروب الجيل الرابع والخامس ، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار المجتمعي عبر وسائل التواصل الحديثة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار العسكري لمحافظة دمياط أن "هذه الدورات تُعَدُّ خطوة استراتيجية لترسيخ الوحدة الوطنية وحماية مكتسبات الدولة"، مشيرًا إلى أن مشاركة الطالبات تُشكِّل دليلًا عمليًا على دور المرأة الفاعل في بناء المجتمع ودرء المخاطر المعاصرة، سواء عبر المواجهة الفكرية أو الميدانية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني عوض، عميدة كلية التربية، أن "حروب الجيل الخامس لا تحمل سلاحًا تقليديًا، بل تغزو العقول عبر الشائعات والحملات المُضللة"، مضيفةً: "الطالبات هن خط الدفاع الأول لوعي الأسرة والمجتمع، وهذه التدريبات تُسلحهن بالمهارات اللازمة لتحصين الوطن فكريًا".

بدوره، أشاد الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ البرنامج، قائلًا: "التربية العسكرية ليست مجرد تدريبات، بل هي منظومة متكاملة لبناء المواطن الواعي الذي يُدرك تحديات عصره.. وطن قوي يحتاج إلى شباب يُدافع عن وجوده بكل الوسائل".

تستمر فعاليات دورة التربية الوطنية للطالبات على مدار ١٢ يوماً ، وتشمل:

- محاضرات نظرية لمده ٥ساعات يومياً حول دور المرأه المصرية علي مر العصور

- القوي الشامله للدولة المصرية في

حروب ٦٧ _٧٣ _٤٨.

- ورش عمل تدريبية عن الإسعافات الأوليه.

- محاضرات توعوية عن نقل الدم والبلازما

- ندوات تثقيفية عن دور القوات المسلحة في مكافحة الارهاب.

- دور القوات المسلحه في التنمية الشاملة

- محاضرات توعوية عن مخطط تقسيم الدول العربيه

- محاضرات عن حروب الجيل الرابع والخامس ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.