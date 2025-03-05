سكرتير بني سويف يعقد اجتماعاً باللجنة التنسيقية لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح

عقد السكرتير العام لبني سويف اللواء حازم عزت، اليوم،اجتماعًا ،ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها بشكل دوري لمتابعة سير العمل بملف التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ،وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية ، وأعضاء اللجنة التنسيقية بالديوان العام" المهندس رامي رجب ، المهندسة مها أبوبكر، المهندس أشرف كمال ".

ناقش الاجتماع ،مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة بكل مركز،وعرض الإجراءات التي تم اتخاذها حيال موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، فضلاً عن متابعة سير عمل اللجان الفنية.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بمتابعة سير ومنظومة العمل بالملف وتوجيهات بتسريع وتيرة الأعمال لتحقيق المستهدف ضمن الإطار الزمني المحدد، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.