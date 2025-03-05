مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة اليوم عن غزة والشرق الأوسط

يعقد أعضاء مجلس الأمن، اليوم /الأربعاء/، مشاورات مغلقة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، وقضية فلسطين". وتقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج إحاطة عن آخر التطورات الإنسانية في غزة، وذلك وفق بيان مجلس الأمن.

وقدمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وفقًا لبيان سابق، مساعدات غذائية لأكثر من 90 في المائة من سكان غزة منذ بداية وقف إطلاق النار، ما ساعد على تحسين الأمن الغذائي بشكل طفيف، على الرغم من التشريعات الإسرائيلية التي تقيد عمليات الأونروا التي دخلت حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي.