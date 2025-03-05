محافظة بني سويف تواصل تنفيذ الندوات التثقيفية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة تعزيز الثقافة الرقمية والشمول المالي داخل الوحدات المحلية، ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، تواصل المحافظة تنفيذ الندوات التثقيفية التي تستهدف رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التنمية المحلية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية داخل مجمعات الخدمات بقرى "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي عرضه الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، حول سير خطة تنفيذ هذه الندوات،والتي تتم تحت إشراف بلال حبش،نائب المحافظ، ومتابعة الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ ومنسق مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أنه يجري حاليًا تدريب العاملين بالوحدات القروية التابعة لمركزي ببا وناصر، حيث استهدفت الخطة 497 موظفًا على مدار 12 يومًا، بواقع 6 أيام بكل مركز، حيث تم تنفيذ الندوات داخل المجمعات الخدمية للمجالس القروية التابعة لمركز ببا خلال فبراير الماضي، بينما استُكملت بالمجالس القروية التابعة لمركز ناصر.

وأشار التقرير إلى أن هذه الندوات، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، تهدف إلى تعزيز مفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوحدات المحلية، وتسريع إجراءات الخدمات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.