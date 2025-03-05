مدبولي: زيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط خلال لقاءها مع الرئيس السيسي على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، وهذا التمويل مهم في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤشر مديري المشتريات يتجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، وهذا ما يعطي مؤشر إيجابي ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة.

وتابع: «أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وكان هذا الرقم سالب 29 منذ أكثر من عام، وبالتالي حدث زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بدايات الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي».