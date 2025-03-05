محافظ طولكرم: الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل 60 أسرة في المخيم

أكد محافظ طولكرم الدكتور عبدالله جميل، اليوم /الأربعاء/ أن هناك 60 أسرة تم هدم منازلها بما يقدر بـ 300 شخص، وذلك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

وأضاف في مداخلة لقناة (القاهرة الإخبارية) أن إسرائيل تُعيد تصميم المخيمات بالشكل الذي يريده الإسرائيليون تحت حجج واهية لا علاقة لها بالأمن، وإنما تنبع فقط من الكراهية والحقد.

وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين يعملون وفق رؤيتهم الشخصية أحيانا دون أي تعليمات، فالجندي الإسرائيلي هو من يتخذ قراره بنفسه ضد من يشاء تحت أي حجة واهية قد يقتل أي فلسطيني سواء في الطريق أو داخل السيارة.

وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المخيمات ما زالت قائمة في طولكرم وجنين ونابلس ونور شمس أيضا.

