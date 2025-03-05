تخصيص سوق يومي للباعة الجائلين في دمياط

بحث الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إمكانية تخصيص مساحة لسوق يومى للباعة الجائلين بفارسكور، حيث جاء ذلك ضمن الجولة التى أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .

وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " إلى محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، بتجهيز المساحة بالكامل و إعداد مقر ادارى ودورات مياه ، لتوفير مكان آمن ومجهز بكافة الخدمات للباعة .

وعلى جانب آخر، بحث " محافظ دمياط " ميدانيًا، الموقف الخاص بقطع الأراضى التابعة لأملاك المحافظة، وذلك لوضع رؤى محددة بشأنها وتعظيم الاستفادة منها

إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، معرض " أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية، الذى نظمه حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقرية الرحامنة بفارسكور، وجاء بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة مركز الزرقا، و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث استقبله اهالي فارسكور باعلام مصر والورود، وسط إقبال كبير من المواطنين.



هذا وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفاكهة و اللحوم والأسماك والحلويات و الملابس بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين ، واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم .



وأشار " المحافظ " ان المعرض يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع الجهات المختلفة للتوسع فى تلك المبادرات بمناطق مختلفة، مُعلناً استمرار المعرض حتى عيد الفطر المبارك ووجه " محافظ دمياط " الشكر الى حزب مستقبل وطن على تلك الجهود لاقامة معارض بمناطق مختلفة بالمحافظة.