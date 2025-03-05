مدرب سلة الزمالك يعرب عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندرى

أعرب الإسباني كورو سيجورا المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ببطولة الدوري.

وقال "كورو سيجورا" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "سعيد بتحقيق الفوز في أول مباراة رسمية مع الفريق، وعلى حامل لقب دوري الموسم الماضي".

وأضاف: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة قوية، واستطاعوا تنفيذ التعليمات التي منحت لهم قبل بداية اللقاء، والعامل البدني ساهم في تحقيق الفوز على الفريق السكندري".

واختتم: "أشكر جماهير الزمالك على دعمها ومساندتها للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية".

وفاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 101 - 97 بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول الترتيبي لبطولة دوري السوبر.