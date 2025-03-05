وكيل "تعليم المنيا" يتابع التدريبات العملية لطلاب المدارس الفندقية

تابع عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، عددا من المدارس التابعة لإدارة المنيا التعليمية منها مدارس (المدرسة الفندقية المحولة - مدرسة سعيد باشا عبد المسيح ).

وتفقد انتظام الدراسة بتلك المدارس، يرافقه مهندس احمد فاروق مدير عام التعليم الفنى و جمعه سيد عضو بادارة المتابعه والتقييم بالمديرية

وتابع وكيل المديرية ، انتظام حضور الطلاب والإشراف المدرسي، والحصص العملية داخل قسم المطبخ والمطعم، وتنفيذ الطلاب للتدريبات العملية بكل حرفية، وناقش الطلبة في أهمية التدريب الجيد داخل المدرسة استعدادًا للدخول إلى سوق العمل.

وأكد على أهمية المتابعة الجيدة للفصول التعليمية وللمعلمين داخل مدرسة سعيد باشا عبد المسيح ، مشيرا إلى الدور الفعال لمدير المدرسة وانضباط العملية التعليمية والتزام المعلمين بمهامهم داخل الفصول والالتزام بتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية ( جدول يومي للتقييمات لالتزام الطلاب بالحضور علي مدار الاسبوع _ سجلات السادة المعلمين منضبطة من حيث التقييمات ومطابقتها بسجلاب الطلاب وسجل ال 5 سلوك منضبط من حيث الحضور والغياب يوما بيوم )

481245671_957913786506756_7575334882781481392_n

481264601_957913929840075_1751736222181046866_n

481671136_957914216506713_224400841119216517_n

481821412_957915899839878_8590892163125391567_n