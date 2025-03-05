وكيل "تعليم المنيا" يحيل مدير مدرسة للتحقيق بسبب عدم الانضباط الدراسي

أحال صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مدير مدرسة بسمالوط، إلى التحقيق لعدم الانضباط، ووجود مخالفات بمدرسته، بينما قام بمكافاة مدير مدرسة آخر لانتظام العميلة التعليمية بمدرسته.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، لمدارس سمالوط، حيث تقرر إحالة مدير مدرسة الشعراوية للتعليم الاساسي للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتكريم مدير مدرسة الشرايينة للتعليم الاساسي تقديرًا لجهوده المتميزة لصالح العملية التعليمية داخل المدرسة

أشاد صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالانضباط الواضح داخل مدرسة الشراينة الإعدادية، وبجهود إدارة المدرسة في تفعيل التقييمات الوزارية، وتحقيق معدلات حضور مرتفعة بين الطلاب، إلى جانب الاهتمام بالتحصيل الدراسي وتطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على الأداء داخل الفصول.

وقرر منح مدير المدرسة محمد شوقي شهادة تقدير فور الانتهاء من إزالة بعض الملاحظات التى وضحها سيادته له ، وتكريمًا لدوره في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي داخل المدرسة.

وتم التأكيد على الالتزام بالتقييمات الوزارية وتطوير الأداء داخل الفصول.

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