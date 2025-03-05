ads
الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تعليم المنيا" يحيل مدير مدرسة للتحقيق بسبب عدم الانضباط الدراسي

صابر زيان وكيل وزارة
صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحال صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مدير مدرسة بسمالوط، إلى التحقيق لعدم الانضباط، ووجود مخالفات بمدرسته، بينما قام بمكافاة مدير مدرسة آخر لانتظام العميلة التعليمية بمدرسته. 

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، لمدارس سمالوط،  حيث  تقرر إحالة  مدير مدرسة الشعراوية للتعليم الاساسي  للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتكريم مدير مدرسة الشرايينة للتعليم الاساسي  تقديرًا لجهوده المتميزة لصالح العملية التعليمية داخل المدرسة  

 أشاد  صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالانضباط الواضح داخل مدرسة الشراينة الإعدادية، وبجهود إدارة المدرسة في تفعيل التقييمات الوزارية، وتحقيق معدلات حضور مرتفعة بين الطلاب، إلى جانب الاهتمام بالتحصيل الدراسي وتطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على الأداء داخل الفصول.

 وقرر  منح مدير المدرسة  محمد شوقي شهادة تقدير فور الانتهاء من إزالة بعض الملاحظات التى وضحها سيادته له ، وتكريمًا لدوره في تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي داخل المدرسة. 

وتم التأكيد على الالتزام بالتقييمات الوزارية وتطوير الأداء داخل الفصول. 

 

481309718_957941583170643_5868690431252889567_n
481309718_957941583170643_5868690431252889567_n
481447625_957941633170638_4246546200817171933_n
481447625_957941633170638_4246546200817171933_n
481655683_957941733170628_2604713492576506028_n
481655683_957941733170628_2604713492576506028_n
481673594_957941693170632_1775351484010930005_n
481673594_957941693170632_1775351484010930005_n
إحالة مدير مدرسة للتحقيق تكريم مدير مدرسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وزارة التربية والتعليم عملية التعليم