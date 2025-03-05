وكيل تعليم المنيا يتابع انتظام الدراسة بمدارس سمالوط

أجرى صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة سمالوط التعليمية، وذلك بحضور محمد سليمان، مدير عام الإدارة، وبمرافقة طارق إسماعيل، مدير إدارة الأمن، والدكتور مصطفى أبو الفتوح، مدير إدارة المتابعة والتقييم بالمديرية.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس و تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عدد من مدارس إدارة سمالوط التعليمية ( مدرسة الشراينة الابتدائية والإعدادية - مدرسة الشعراوية الابتدائية والإعدادية ) ، حيث تابع انتظام اليوم الدراسي، واطمأن على تفعيل التقييمات الوزارية، ومدى التزام المعلمين بتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة، كما قام بمراجعة سجلات الحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، والتأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة لسير العملية التعليمية.
وفي ختام جولته، شدد مدير المديرية على أهمية متابعة التقييمات الدورية للطلاب، وضرورة الاهتمام بقياس مستوى التحصيل الدراسي، والعمل على معالجة أي جوانب قصور من خلال تنفيذ خطط دعم تعليمية فعالة. كما أكد على ضرورة الالتزام بتحديث قوائم الفصول، وضبط سجلات الغياب، وتفعيل دور المعلمين في توفير بيئة تعليمية جاذبة تعزز من استيعاب الطلاب، وترفع من كفاءتهم الأكاديمية.
وأكد أن الجولات الميدانية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء التعليمي، مشددًا على أن الانضباط والعمل الجاد هما مفتاح النجاح لأي مؤسسة تعليمية.