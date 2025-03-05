محافظة الفيوم تتعاون مع مجموعة السويدي لإنشاء مصنع للأسلاك الكهربائية

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد مجموعة السويدي الصناعية، برئاسة المهندس رؤوف حسن، مدير قطاع المشروعات الصناعية بالمجموعة، آليات تنفيذ مصنع للأسلاك الكهربائية الخاصة بالأجهزة المنزلية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية المترتبة عليها، في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

شهد اللقاء الذي حضره المحاسب بهاء عبد الله، رئيس القطاع المالي بالمجموعة، والمحاسب محمد عبد الرحمن، مدير المشروعات، والدكتورة وسام سعيد يوسف، رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بالمحافظة، بحث تنفيذ المشروع كمرحلة أولى بأحد المناطق الصناعية بالفيوم، مع خطط مستقبلية لإنشاء مصنع للضفائر الكهربائية للسيارات.

وأشار المحافظ إلى توافر مواقع استثمارية متميزة مثل منطقة منشأة كمال، قصر الباسل، المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمنطقة الصناعية بقرية قوتة، إلى جانب وجود مؤسسات تعليمية متخصصة مثل جامعة مصر الدولية التكنولوجية وجامعة الفيوم، التي توفر عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات القطاع الصناعي .

وجه المحافظ بتنسيق الجهود مع مجموعة السويدي الصناعية لموافاتها ببيانات وإحداثيات الأراضي المتاحة للاستثمار، لمعاينتها واختيار الموقع الأنسب، مع استكمال الدراسات القانونية والفنية اللازمة.

أكد المهندس رؤوف حسن أن المجموعة تسعى لإنشاء مصنع للأسلاك الكهربائية للأجهزة المنزلية في أقرب وقت، يليه مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات خلال المراحل المستقبلية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.

وفي ختام الزيارة اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة الفيوم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.