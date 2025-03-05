بالصور.. تكريم 244 حافظًا للقرآن الكريم بأرمنت في الأقصر

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حفل ختام مسابقة "أجيال القرآن الكريم" الذي تم تنظيمه بمدينة أرمنت لتكريم حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار وعددهم 244 حافظًا للقرآن الكريم من مدينة أرمنت، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأوقاف والازهر والأئمة والدعاة وأهالي أرمنت.

جانب من الحفل

وفي كلمته، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره للقائمين على تنظيم مثل هذه الفاعليات، معبرًا عن سعادته لحضوره هذه الاحتفالية في مدينة أرمنت مسقط رأس صاحب الحنجرة الذهبية وصوت مكة فضيلة الشيخ القارئ الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أحد أهم قراء مصر والعالم العربي ولكونه من محبيه، مؤكدًا على الدور الهام والفعال للمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في دعم وتشجيع الطلاب والطالبات على حفظ كتاب الله عز وجل وتدبر آياته وفهم أحكامه وبيان مقاصده.

1100 شخص شاركوا في مسابقة أجيال القرآن الكريم بأرمنت

تضمن الحفل، عرض آيات من الذكر الحكيم لفضيلة القارئ اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد بالإضافة الي عرض فيلم تسجيلي عن مراحل مسابقة " أجيال القرآن الكريم " التي تقدم للمشاركة بها 1100 مشارك.

واختتم الحفل بقيام محافظ الأقصر، بتوزيع جوائز المسابقة التي بلغت 300 ألف جنيه، بمشاركة محمد عوض منظم المسابقة، حيث تم توزيع جائزة المركز الأول لأصغر حافظ للقرآن قيمتها 10 الاف جنيه، وجائزة لحافظ القرآن الكريم من فئة فاقدي البصر وقدرها 4 الاف جنيه، بالإضافة إلى جائزة لحافظ القرآن من فئة ذوي الهمم وقدرها 4 الأف جنيه، وجوائز لمن أتم حفظ القرآن كاملاً وقدرها 2000 جنيه لكل حافظ، وجائزة مالية قدرها 1000 جنيه لمن أتم حفظ نصف القرآن الكريم، وجائزة مالية قدرها 750 جنيه لمن أتم حفظ ربع القرآن الكريم وجائزة قدرها 750 جنيه لمن أتم حفظ ربع القرآن الكريم، وجائزة قدرها 500 جنيه لمن أتم حفظ ثلاثة أجزاء، فضلاً عن تقديم منحة دراسية كاملة مجانية لمراحل التعليم حتي إتمام الشهادة الثانوية وذلك لمن اتم حفظ كتاب الله كاملاً.

كما تم توزيع جوائز لأسر واولياء أمور الطلاب الحافظين لكتاب الله قدرها 2000 جنيه لكل أسرة، وكذلك تم تكريم أصحاب "كتاتيب" تحفيظ القرآن ومنحهم جائزة 1000 جنيه لكل مكتب تحفيظ قرآن، ومنح جائزة قدرها 2000 جنيه لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة، بالإضافة الي منح شهادات تقدير لكل من تم تكريمهم في المسابقة وعددهم 260 شخص.

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