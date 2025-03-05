ads
الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. دفن جثة عامل سقط من الطابق الرابع بالعمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء وقوفه في شباك غرفته بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 40 عامًا، وسقط من الطابق الرابع عقب اختلال توازنه أثناء وقوفه في شباك غرفته.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن اختلال توازنه أختل توازنه النيابة العامة جثة عامل سقط من الطابق الرابع سقوط شخص مديرية امن الجيزة منطقة العمرانية