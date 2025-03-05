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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة سوداني توفي داخل شقته بأكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة شاب يحمل جنسية دولة السودان لقي مصرعه إثر جرعة زائدة من المواد المخدرة داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوفاة شاب داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب سوداني يبلغ من العمر 25 عامًا، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، كما أسفرت التحريات عن تعاطي المتوفى جرعة زائدة من الحشيش والكوكايين، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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