حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة داخل سوبر ماركت بأطفيح

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطل 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بربة منزل أثناء تواجدها داخل سوبر ماركت بدائرة مركز شرطة أطفيح، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقي بلاغ من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء شرائها مستلزمات من سوبر ماركت.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.