تحرير 57 محضرا تموينيا ومصادرة 271 علبة ألعاب نارية بالمنيا

تستمر الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي برئاسة المهندسة هويده الشافعى بالتعاون مع ادارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي بالقيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بدائرة مركز مطاي لضبط الأسعار بالتعاون مع الادارة الصحيه و الطب البيطري.

و قالت المهندسة هويده الشافعى رئيس المركز، إن حملة التموين استهدفت المرور على المخابز البلدية والأسواق، حيث تمكنت إدارة التموين من تحرير عدد ٥٧ محضر تمويني للمخابز جاءت كالتالي:(٨ محضر نقص وزن-٦ محضر مواصفات-٢٣ محضر عدم اعلان-٤ محضر ميزان-٧ محضر نظافة-٥ محضر بون صرف-٢ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش-٢ محضر تجميع دقيق ١٤ شيكارة) باجمالي ٥٧ محضر تمويني.

كما تم ضبط( محضر العاب نارية ومصادر ٢٧١ علبه صواريخ صغيرة الحجم -محضر ومصادره ١٥٧ قطعه العاب ناريه كبيره وصغيره الحجم.)

وجاءت المحاضر بمعرفة الهام احمد رئيس قسم الرقابه التموينية و عماد مندراوي رئيس مكتب تموين ابو عزيز، ومصطفى عبد الحكيم مدير الرقابه بالمنيا و رضا محمد طه و شريف عبد المنعم التفتيش بالمنيا، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأضافت المهندسة هويدا الشافعى رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

481468551_956621476648545_3741266063733724081_n

481677975_956621563315203_4146992270924178221_n