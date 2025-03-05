دفن جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بأكتوبر والاستعلام عن حالة المصابين

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر بينما استعملت النيابة عن الحالة الصحية لـ3 آخرين أصيبوا بنفس الحادث تمهيداً لسماع أقوالهم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً تفيد بوقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكسور وسحجات وجروح متفرقة، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.