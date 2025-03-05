ads
الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بأكتوبر والاستعلام عن حالة المصابين

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر بينما استعملت النيابة عن الحالة الصحية لـ3 آخرين أصيبوا بنفس الحادث تمهيداً لسماع أقوالهم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً تفيد بوقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكسور وسحجات وجروح متفرقة، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

6 أكتوبر اختلال عجلة القيادة أجهزة الأمن إصابة 3 آخرين الأجهزة الأمنية الحالة الصحية انتقلت الأجهزة الأمنية انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة بمديرية أمن الجيزة بمدينة 6 أكتوبر