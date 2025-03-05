سيارة مسرعة تدهس بائعين بشارع الهرم

لقي بائع مصرعه بينما أصيب آخر إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما بشارع الهرم بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب بشارع الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة ببائعين مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على السيارة وقائدها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.