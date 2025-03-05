"فرحة رمضان".. عرض مسرحي يجسد أجواء الشهر الكريم على مسرح القاهره للعرائس

يقدم في ساحة مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة العرض المسرحي "فرحة رمضان"، الذي يأخذ الجمهور في رحلة ساحرة داخل أجواء الحارة المصرية خلال الشهر الكريم، حيث تتجسد العادات والتقاليد الأصيلة التي تميز رمضان في مصر.



صرح المخرج عصام الشويخ بأن العرض يقدم لوحة فنية مبهرة تعكس الحياة في الحارة المصرية خلال رمضان، حيث يجتمع المسحراتي، الصنايعية، وأهالي الحي في أجواء تعبق بالمحبة والتسامح.

كما يسلط الضوء على قيمة "فرحة رمضان"، سواء بإتمام الصيام، أو باللحظات العائلية السعيدة، أو بروح الوحدة الوطنية التي تجلت في عبور أكتوبر العظيم، حينما حارب المسلم والمسيحي جنبًا إلى جنب من أجل الوطن.

"فرحة رمضان" ليس مجرد عرض مسرحي، بل هو هدية فنية للجمهور المصري، حيث يقدم مجانًا على ساحة مسرح القاهره للعرائس ليمنح المشاهدين تجربة رمضانية متكاملة تضم التنورة، الابتهالات الدينية، والمشاهد المليئة بالبهجة

العرض من بطولة عماد حمدي، نادية الشويخ، سامر المنياوي، حسام سيد، فهد سعيد، محمد عبد الوهاب ، ملك حمدى ويشارك فيه المطرب الشعبي محمد المنسي، بقيادة المايسترو إبراهيم علاء. تصميم الملابس نهى دراج، الديكور عمرو حسن، والموسيقى محمد شحاتة ،تأليف عصام الشويخ وإخراج شريف عزت

العرض سبق تقديمه في رمضان الماضي، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات على النص، يعود هذا العام ليستمر لمدة 10 ايام مقدمًا للجمهور وجبة مسرحية دافئة تعكس روح الشهر الكريم.