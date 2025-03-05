سيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الخميس حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية و دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الخميس امطار متوسطة و رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الوجة البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و القاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة على شمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة.