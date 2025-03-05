قهوة المحطة يستأنف تصوير مشاهده لاستكمال عرضه في رمضان

بعد إجازة قصيرة قضاها فريق عمل مسلسل “قهوة المحطة” برفقة أسرهم احتفالا بالشهر الفضيل، يواصل المخرج إسلام خيري على قدم وساق تصوير المشاهد الأخيرة.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول احد جرائم القتل التي يتعرض لها أحد الأبطال، ويتم التحقيق فيها لكشف غموضها، في ١٥ حلقة تعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

العمل بطولة جماعية من انتاج شركة سينرجي ويقوم ببطولتها أحمد غزي وأحمد خالد صالح و بيومي فؤاد وهالة صدقي ورياض الخولي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد و أحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان.

يذكر أن المخرج إسلام خيري يعرض له الجزء الثاني من مسلسل ( جودر)، الذي يحكي قصة شهريار وشهر زاد وألف ليلة وليلة بشكل جديد ومختلف.