"إندرايف" و"مصر الخير" تطلقان حملة "الحركة بركة" لدعم المحتاجين خلال رمضان

أعلنت شركة "إندرايف"، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، إطلاق حملة "الحركة بركة" خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الثلاثاء، بهدف توفير وجبات الإفطار للفئات الأكثر احتياجًا في عدة مناطق بالقاهرة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود "إندرايف" لتعزيز دورها المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات المستحقة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، التي تُعد واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في المنطقة.

وأكد مينا عماد، مدير التسويق الإقليمي لـ"إندرايف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحملة تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي يتجاوز تقديم رحلات بأسعار مناسبة، حيث تعتمد على آلية "اركب وتبرع"، والتي يتم من خلالها التبرع بوجبة طعام مقابل كل خمس رحلات تُجرى عبر التطبيق خلال فترة الحملة. كما شدد على أن الشركة لن تفرض أي رسوم إضافية على الرحلات، إذ تتحمل تكلفة التبرع من هامش ربحها، مما يضمن استمرار سياسة الأسعار العادلة والشفافة دون تحميل أي أعباء إضافية على المستخدمين أو الكباتن.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، بالتعاون مع "إندرايف"، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم في توصيل وجبات الإفطار إلى عدد كبير من المستحقين عبر الخيم الرمضانية التي تنظمها المؤسسة في مناطق مختلفة.

وأوضح أن الحملة لا تقتصر على توفير الوجبات فقط، بل تمتد إلى مجالات أخرى مثل التعليم والتدريب والتأهيل والصحة، لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع.

وأكدت أمل مبدي، الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير"، أن الشراكة مع "إندرايف" تعكس التزام الطرفين بالمسؤولية المجتمعية، حيث تشمل الحملة توزيع آلاف الوجبات يوميًا في مختلف أنحاء مصر، مما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين خلال الشهر الكريم.

وأضافت أن المؤسسة تعمل وفق مفهوم "مثلث التنمية"، الذي يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تنمية حقيقية، مشيدةً بالدور الذي لعبته "إندرايف" في دعم مبادرات المؤسسة المختلفة.

تعكس هذه الحملة التزام "إندرايف" بدعم المجتمعات التي تعمل بها، من خلال توفير وجبات الإفطار للمحتاجين خلال شهر رمضان، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني.