إصابة شخصين جراء مشاجرة على ملكية أرض في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة خلفت إصابة شقيقان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين مصابان وعاملين بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض، جري نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم ضبط باقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.