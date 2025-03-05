أحمد داود يكتشف الحقيقة في الحلقة السادسة من مسلسل "الشرنقة"

شهدت الحلقة السادسىة من مسلسل “الشرنقة” ظهور احمد داود بشخصية إيساف ليكتشف انه يتوهم حياة كاملة وان من يدعى حازم المحاسب في إحدى الشركات غير حقيقية وان السبب في ذلك النوع الجديد الذي اخترعه من المخدرات، وتبلغه دنيا ( سارة أبي كنعان ) حقيقة الأشخاص الذي يتحدث عنهم ويدعى أنها عائلته، وتنتهي الحلقة بمكالمة تهديد لـ إيساف بخطف دنيا حبيبته.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.