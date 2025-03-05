أورنج تتصدر السباق الرمضاني بتحقيق أرقام قياسية على السوشيال ميديا وأنغامي

نجحت أغنية إعلان شركة أورنج “اتكلم كل يومين ” للفنان حسين الجسمي في تحقيق تفوق ساحق خلال الأسبوع الأول من السباق الرمضاني، حيث تصدرت الأغنية منصات التواصل الاجتماعي ومنصة أنغامي بأداء استثنائي يعكس تفاعلًا غير مسبوق من الجمهور.

وحصد إعلان أورنج أكثر من 400 مليون مشاهدة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ما جعلها العلامة التجارية الأكثر مشاهدة خلال الشهر الكريم.

كما تصدرت الحملة الإعلانية المشاهدات على منصات محددة، حيث سجلت أكثر من 200 مليون مشاهدة على فيسبوك وأكثر من 170 مليون مشاهدة على تيك توك، مما يؤكد حضورها القوي بين المستخدمين.

ولم يقتصر نجاح أورنج على المشاهدات فقط، بل كانت أيضًا العلامة التجارية الأكثر تفاعلًا، حيث احتلت المركز الأول في عدد المشاركات على فيسبوك بـ 26 ألف مشاركة، وعلى إنستجرام بـ 30 ألف مشاركة، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير مع محتواها الإعلاني.

أما على منصة أنغامي، فقد تربعت أغنية “اتكلم كل يومين” على قائمة التريند، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيرًا في المشهد الرمضاني هذا العام.

يعكس هذا النجاح الكبير استراتيجية أورنج الفعالة في التواصل مع جمهورها وتقديم محتوى مميز يواكب اهتماماتهم خلال الشهر الفضيل.