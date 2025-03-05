أشرف سنجر: أمريكا تدنو من "العزلة الدولية"

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن رئيس أمريكا دونالد ترامب، يرغب أن يكون هناك تحالف بين أمريكا وروسيا لمواجهة الصين، معلقا “ أمريكا تدنو من "العزلة الدولية”.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن ترامب يشعر بأن روسيا أهم من الأوروبيين، نظرًا لانقسام الأوروبيين بين أنفسهم، مرددًا: "نتحدث عن عالم متعدد الأقطاب بين الصين وأمريكا وروسيا وأوروبا".

وتابع: "ترامب يغير الوضع القائم، في وقت قصير فتح ترامب كثيرًا من الجدل مع الحلفاء قبل الأعداء، أحدثهم زيادة التعريفة الجمركية، وهي حرب تجارية بما تحمله الكلمة من معنى".