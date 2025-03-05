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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشرف سنجر: أمريكا تدنو من "العزلة الدولية"

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن رئيس أمريكا دونالد ترامب، يرغب أن يكون هناك تحالف بين أمريكا وروسيا لمواجهة الصين، معلقا “ أمريكا تدنو من "العزلة الدولية”.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن ترامب يشعر بأن روسيا أهم من الأوروبيين، نظرًا لانقسام الأوروبيين بين أنفسهم، مرددًا: "نتحدث عن عالم متعدد الأقطاب بين الصين وأمريكا وروسيا وأوروبا".

وتابع: "ترامب يغير الوضع القائم، في وقت قصير فتح ترامب كثيرًا من الجدل مع الحلفاء قبل الأعداء، أحدثهم زيادة التعريفة الجمركية، وهي حرب تجارية بما تحمله الكلمة من معنى".

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