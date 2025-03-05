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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء جرينلاند ردًا على ترامب: الجزيرة ملك لنا ولا يمكن الاستحواذ عليها أو شراؤها

رئيس وزراء جرينلاند،
رئيس وزراء جرينلاند، موتي بوروب إيجيدي
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أكد رئيس وزراء جرينلاند، موتي بوروب إيجيدي، اليوم الأربعاء أنه لا يمكن الاستحواذ على جزيرة جرينلاند أو شراؤها، مشددا:"جرينلاند ملك لنا"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد خلالها دعم إدارته لحق الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي في تقرير مصيرها، غير أنه أضاف أن الولايات المتحدة "ستحصل عليها بطريقة أو بأخرى".
وأوضح إيجيدي، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة الأمريكية، أن سكان الجزيرة ليسوا أمريكيين ولا دنماركيين، بل هم جرينلانديون، مؤكدا ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة هذه الحقيقة.

وأضاف في منشور له على موقع /فيسبوك/ للتواصل الاجتماعي أن مستقبل جرينلاند سيقرره شعبها.
 

ترامب جرينلاند القطب الشمالي