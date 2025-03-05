سحر رمضان ومتعة التشامبيونزليج.. سهرة كروية لا تفوت في ثمن نهائي دوري الأبطال.. ليفربول وبرشلونة وإنتر فى مواجهات نارية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى أمسية رمضانية ممتعة تزينها مواجهات من العيار الثقيل فى ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تشتعل المنافسة بين كبار القارة الأوروبية فى سعيهم نحو المجد القاري.

ومع أجواء الشهر المبارك التى تجمع العائلة والأصدقاء أمام الشاشات، ستكون هذه المباريات بمثابة وليمة كروية دسمة لعشاق المتعة والإثارة.

معركة تكتيكية فى ملعب فينورد

يستضيف فينورد روتردام الهولندى نظيره إنتر ميلان الإيطالى فى مباراة مرتقبة على ملعب "فينورد"، حيث يسعى أصحاب الأرض لتحقيق مفاجأة أمام العملاق الإيطالي.

فينورد، الذى تألق فى دور المجموعات، يعرف أنه أمام اختبار صعب ضد فريق يمتلك خبرة كبيرة فى دورى الأبطال.

من جانبه، يدخل إنتر ميلان اللقاء وهو متصدر الدورى الإيطالي، بقيادة المدرب سيمونى إنزاجى الذى يطمح لقيادة فريقه إلى أبعد نقطة فى البطولة بعد أن كان وصيف النسخة الماضية.

كلاسيكو ألمانى فى أليانز أرينا

فى مواجهة نارية داخل الأراضى الألمانية، يلتقى بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن فى قمة كروية منتظرة على ملعب "أليانز أرينا".

المواجهة لن تكون سهلة خاصة أمام فريق ليفركوزن الذى يقدم مستويات مذهلة هذا الموسم تحت قيادة الإسبانى تشابى ألونسو.

يمتلك البافارى أفضلية اللعب على أرضه، لكنه يدرك أن أى خطأ أمام ليفركوزن قد يكلفه الكثير، خاصة أن الأخير نجح فى إزاحة الفرق الكبرى محليًا ويطمح إلى إثبات قوته على المستوى القاري.

اختبار صعب للبلوجرانا فى ملعب النور

يحل برشلونة الإسبانى ضيفًا ثقيلًا على بنفيكا البرتغالى فى ملعب "النور" فى لقاء يعيد للأذهان ذكريات المواجهات السابقة بين الفريقين فى دورى الأبطال.

يدخل برشلونة المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل موقعة الإياب، معتمدًا على تألق نجومه الشباب بقيادة لامين يامال، إلى جانب خبرة روبرت ليفاندوفسكي.

أما بنفيكا، فهو من الفرق التى تملك شخصية أوروبية قوية، وسيسعى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز قبل السفر إلى "الكامب نو".

قمة نارية فى حديقة الأمراء

ربما تكون المواجهة الأبرز فى هذا الدور، حيث يصطدم باريس سان جيرمان الفرنسى بضيفه ليفربول الإنجليزى فى "حديقة الأمراء"، فى قمة مرتقبة بين فريقين يملكان قوة هجومية هائلة.

يقود الفريق الباريسى النجم الفرنسى أشرف حكيمى فى محاولة لحسم الأمور منذ الذهاب، فيما يعتمد ليفربول على قوته الجماعية وسرعة لاعبيه بقيادة النجم المصرى محمد صلاح.

هذه المواجهة تعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات كلا الفريقين فى دورى الأبطال هذا الموسم، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة تضعه فى موقف مريح قبل لقاء الإياب فى "أنفيلد".

إثارة لا تفوت فى ليالى الأبطال

مع دخول دورى أبطال أوروبا مراحله الحاسمة، ستكون ليلة الذهاب من دور الـ16 مليئة بالإثارة والتشويق، حيث ستشهد هذه المواجهات صراعًا تكتيكيًا قويًا بين أفضل مدربى العالم، وسيسعى كل فريق لوضع قدم فى الدور ربع النهائي. فهل نشهد مفاجآت مدوية، أم أن الكبار سيؤكدون قوتهم فى هذه الأمسية الرمضانية الساحرة.