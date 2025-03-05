شادي ألفونس يشارك في مسلسل الأنيميشن الأمريكي Happy Family USA مع رامي يوسف

يشارك الفنان الكوميدي شادي ألفونس في بطولة مسلسل الأنيميشن الأمريكي الشهير "Happy Family USA" مع الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف.

من المنتظر انطلاق عرضه على منصة أمازون برايم يوم 17 أبريل المقبل 2025، حيث يقوم شادي بالأداء الصوتي لعدد من الشخصيات في العمل.

‎مسلسل "Happy Family USA" من تأليف رامي يوسف وبام برادي، الذي شارك في كتابة العديد من البرامج، أبرزها South Park. يتناول العمل قصة "عائلة حسين المبتهجة دائماً" - العائلة المسلمة الأكثر وطنية وسلاماً والأقل إثارة للشك في أمريكا ما بعد 11 سبتمبر.

ينضم شادي ألفونس إلى أسرة المسلسل التي تضم نخبة من النجوم، منهم: عليا شوكت، وماندي مور، وكريس ريد، وسلمى هندي، ورندا جرار.

‎المسلسل من إنتاج شركة Cairo Cowboy التابعة لرامي يوسف بالتعاون مع Amazon Prime Studios، MGM وشركة A24. وتشارك الصحفية العراقية-البريطانية منى چلبي، المرشحة للإيمي والحائزة على جائزة بوليتزر، كمنتج تنفيذي للعمل.

ومن المقرر عرض أول 8 حلقات من المسلسل على منصة أمازون برايم ابتداءً من 17 أبريل 2025.