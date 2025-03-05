الإثنين.. دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى العاشر من رمضان

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان تحت عنوان العاشر من رمضان تاريخ البطولة والإيمان، وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهر الإثنين ١٠ مارس.

ويضم برنامج الاحتفالية التي تأتي في إطار أنشطة وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، معرضا وثائقيا بعنوان "شهر رمضان في الوثائق"، ندوة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" يتحدث فيها الدكتور محمد الهواري، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني، الدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

كما تتيح دار الكتب والوثائق القومية ملف pdf للوثائق وآخر للدوريات الخاصة بشهر رمضان المبارك بالمجان على تطبيق الوزارة "كتاب"

ويقام على هامش الاحتفالية ورش فنية ومعرض للمشغولات اليدوية تساهم فيه المكتبات الفرعية التابعة لدار الكتب.