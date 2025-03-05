جامعة المنصورة تختم فعاليات دورة التدريب الأولي بالتربية الوطنية للطالبات

اختتمت جامعة المنصورة، فعاليات الدورة التدريبية الأولية في التربية الوطنية للطالبات وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة و بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والعميد أ.ح/ الهيثم عبد القادر عواد، المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، و الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والعقيد محمد عبد الباري، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، بالإضافة إلى وكلاء كلية الآداب وأعضاء هيئة التدريس.

جاءت هذه الدورة التدريبية في إطار مبادرة جامعة المنصورة لتكون من أوائل الجامعات المصرية في تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، بقيادة اللواء أ.ح/ أسامة عبد الحميد داوود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وتهدف إلى بناء أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة والوعي الوطني، وتطوير مناهج التربية الوطنية، وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى طلبة وطالبات الجامعات، وتعريفهم بحجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

وبعث الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، برسالة عبر فيها عن بالغ تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة، ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في الارتقاء بمستوى الوعي لدى أبناء الوطن، وإطلاعهم على الدور الذي تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومي.

وفي كلمته، رحَّب الدكتور محمد عطية بالحضور، مؤكدًا على سعادته بالتواصل الفعال بين مؤسسات الدولة لدعم شباب الوطن، مشيرًا إلى الدور المنوط بالجامعة في بناء الشباب وتقديمهم للمجتمع كمواطنين صالحين قادرين على التعامل مع متطلبات العصر، كما أشاد بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية في ترسيخ الروح الوطنية لدى الطلاب، وتأهيلهم للانخراط في الأنشطة المجتمعية والتطوعية، مؤكدًا على أهمية دورات التربية الوطنية في تنمية الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتزويد الطالبات بالمعرفة اللازمة لفهم حقوقهن وواجباتهن تجاه الوطن والمجتمع.

وأضاف الدكتور عطية أن هذا البرنامج سيساعد الطالبات على بناء شخصيات قوية ومنضبطة، مع تعزيز شعورهن بالمسؤولية الوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الوطن من كل شر.

من جانبه، قال العقيد محمد عبد الباري، مدير التربية العسكرية بجامعة المنصورة، إنه تم تخريج أول دفعة من دارسي مادة التربية الوطنية للطالبات بالجامعة، حيث تم خلال الدورة تدريس موضوعات عن الثقافة العسكرية، والخدمة الطبية، ومواجهة الأزمات والتحديات، والتعريف بالمشروعات القومية، ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، وأكَّد أن تنظيم دورات التربية العسكرية للطلاب والتربية الوطنية للطالبات داخل الجامعة، إلى جانب الزيارات الميدانية للمؤسسات والوحدات العسكرية والمشروعات القومية الكبرى، كان له الأثر الطيب في تنمية الحس الوطني وترسيخ مبدأ المواطنة لدى الطلاب والطالبات، كما أعلن العقيد عبد الباري أن نسبة النجاح بين الطالبات اللاتي استوفين شروط التقدم للامتحان بلغت 100%.

وفي ختام الفعالية، كرَّم الدكتور محمد عطية القائمين على تنفيذ الدورة من إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة، وأعضاء هيئة التدريس، ومشرفي الدورة التدريبية من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى الطالبات المتميزات في الدورة.

يُذكر أن الدورة التدريبية الأولى بجامعة المنصورة بدأت في كلية الآداب واستمرت على مدار أسبوعين، بمعدل 60 ساعة تدريبية، تم خلالها تسليط الضوء على موضوعات متنوعة تشمل الثقافة العسكرية، والخدمة الطبية، ومواجهة الأزمات والتحديات، والتعريف بالمشروعات القومية، ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، بالإضافة إلى حروب الجيل الرابع والخامس، والتهديدات الداخلية والخارجية للبلاد، وأساليب مجابهتها.