غدًا.. مؤتمر صحفي لبعثة الأولمبياد الخاص استعدادًا للألعاب الشتوية في تورين 2025

تستضيف وزارة الشباب والرياضة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة،غدا الخميس، فعاليات المؤتمر الصحفي لبعثة الأولمبياد الخاص المصري، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية التي ستُقام في مدينة تورين الإيطالية، خلال الفترة من 7 إلى 16 مارس الجاري.

ويشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمهم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري.

يستعرض المؤتمر الاستعدادات النهائية للبعثة، بما يشمل خطط التدريب والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب تقديم ملخص شامل عن مشوار البعثة، يتضمن مواعيد السفر والعودة، وجدول حفلي الافتتاح والختام، وبرنامج المسابقات والفعاليات المصاحبة.

وتتكون البعثة المصرية من نخبة من الكوادر الإدارية والفنية والرياضية، حيث يرأس البعثة الأستاذ الدكتور باسم تهامي، ويشغل السيد عمرو محي الدين الطحاوي منصب نائب رئيس البعثة، بينما يتولى المقدم طبيب أحمد إبراهيم مسؤولية الإشراف الطبي.

أما المنتخبات الرياضية المشاركة، فتشمل منتخب اختراق الضاحية على الثلج والمكون من اللاعبين محمد النقاش، رضوة أبو سريع والمدير الفني مريم هاني والمدرب الدكتور إكرامي الجمال .

بينما تشكل فريق الجري على الثلج من اللاعبين محمود البهواشي، إيمان محمد والمدير الفني الدكتور محمد الزيدي المدربة الدكتورة وسام منير .

وتشكل فريق التزلج على الثلج من اللاعبين أنطوان ماجد، نورهان عثمان والمدير الفني أحمد سمير والمدربة أبه الله متولي .

كما تشارك مصر في المجلس العالمي للشباب القادة، المقام على هامش الألعاب، من خلال بعثة مصرية تضم اللاعب عبد الرحمن الموافي، والشريكة شهد الموافي، ويرافقهم السيد طارق النجار.

تعكس هذه المشاركة التزام مصر بتعزيز دمج رياضيي الاولمبياد الخاص في المجتمع، ودعمهم لتحقيق الإنجازات على الساحة الرياضية الدولية، تأكيداً على الإيمان بقدراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات.