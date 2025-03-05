افتتاح معرض أهلا رمضان في فارسكور بدمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية، الذى نظمه حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقرية الرحامنة بفارسكور وجاء بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة مركز الزرقا، ومجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور حيث استقبله اهالي فارسكور باعلام مصر والورود وسط إقبال كبير من المواطنين.

وتفقد الدكتور أيمن الشهابى، المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفاكهة و اللحوم والأسماك والحلويات و الملابس بأسعار مخفضة، وتواصل مع العارضين ، واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم .

وأشار " المحافظ" إلي ان المعرض يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع الجهات المختلفة للتوسع فى تلك المبادرات بمناطق مختلفة، مُعلناً استمرار المعرض حتى عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ دمياط، الشكر الى حزب مستقبل وطن على تلك الجهود لاقامة معارض بمناطق مختلفة بالمحافظة.

فيما ويشار إلى قيام المحافظة بإقامة معارض " أهلا رمضان " بمختلف المناطق لتوفير السلع الغذائية والأساسية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

حيث يأتى السوق بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية ، وشارك به عدد من العارضين وشركة تجارة الجملة، وتضمن السلع الأساسية والغذائية والخضراوات والفاكهة، ولحوم بلدية بسعر ٣٠٠ جنيه وأسماك ، وتواصل اللواء عبد الله عاشور مع العارضين وأكد على بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم ، واطمأن على توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين.