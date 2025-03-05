موعد أذان المغرب والإفطار خامس يوم رمضان

تساءل الصائمون عن موعد أذان المغرب في اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم وتقدم "البوابة نيوز" موعد أذان المغرب والافطار في جميع محافظات مصر.



موعد أذان المغرب في جميع محافظات مصر:

- موعد أذان المغرب بالقاهرة 5:57 م.

- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:01 م.

- موعد أذان المغرب بطنطا 5:58 م.

- موعد أذان المغرب بالمنصورة 5:56 م..

- موعد أذان المغرب بالزقازيق 5:55 م. موعد أذان المغرب بأسيوط 5:59 م.

- موعد أذان المغرب بسوهاج 5:57 م.

- موعد أذان المغرب ببني سويف 5:58 م.

- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:00 م.

- موعد أذان المغرب بقنا 5:54 م.

- موعد أذان المغرب بأسوان 5:54 م.

- موعد أذان المغرب بمطروح 6:19 م.

- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:48 م.

- موعد انطلاق المغرب بالإسماعيلية 5:53 م.

- موعد أذان المغرب بدمياط 5:54 م.

- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:46 م.

- موعد أذان المغرب بالفيوم 5:59 م.

- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 5:55 م.

- موعد أذان المغرب بالمنوفية 5:58 م.