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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عصابة إيطالية تستهدف نجم نيوكاسل إيزاك في عملية سرقة ضخمة

ألكسندر إيزاك
ألكسندر إيزاك
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تعرض ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد والمنتخب السويدي، لعملية استهداف من قبل عصابة إيطالية متخصصة في سرقة المقتنيات الثمينة.

 وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إيزاك كان الضحية الثالثة لعصابة تنتمي لنفس العائلة، التي سبق أن نفذت عمليات سرقة لمجوهرات وملابس بقيمة مليون جنيه إسترليني من سيدة أعمال في منطقة تاينسايد.

وخلال جلسات المحاكمة في محكمة نيوكاسل كراون، اعترف ثلاثة أفراد من العائلة الإيطالية بالتورط في مؤامرة لسرقة المقتنيات الثمينة، بينما أنكر الرابع التهمة وهو يخضع الآن للمحاكمة. 

وكشف الادعاء أن العصابة سرقت ميدالية قيمة تحمل وسام الإمبراطورية البريطانية من السيدة المستهدفة، إضافة إلى مجوهرات، ملابس، عملات ذهبية، وحقائب فاخرة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليون جنيه إسترليني.

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