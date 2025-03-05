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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطل لتأجيره مدخل عقار للباعة مقابل أموال بالزيتون

ارشيفيه
ارشيفيه
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القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بتأجير مدخل عقار للباعة لإفتراشه مقابل أموال بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بتأجير كل من المدخل والرصيف الخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة للباعة لإفتراشه نظير مبلغ مالى وقيامه بسرقة المياه وإستخدامها لغسل الدراجات النارية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل،  مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة كافة المخالفات.

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