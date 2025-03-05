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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إستمرار حملات ضبط التكاتك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير بالزقازيق

حملات ضبط التكاتك
حملات ضبط التكاتك
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم  مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام  أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

من جانبها شكلت إدارة مرور الشرقية  بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير  وإتخاذ اللازم حيالهم  و أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من التكاتك بشوارع المدينة (منطقة المحافظة) بإجمالي ١٨ توكتوك مخالف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة  إستمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إدارة مرور الشرقية استمرار حملات التوكتوك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني