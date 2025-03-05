رئيس مياه سوهاج: استمرار عمل فرق المناوبات خلال شهر رمضان لضمان سلامة التشغيل والصيانة

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، استمر عمل فرق المناوبات فى الفترة المسائية التى تبدأ من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساءً، وكذلك فرق المناوبات الليلية من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى هذا بالاضافة الى متابعة الاعطال الطارئة وحلها فى اسرع وقت ممكن لتحقيق رضا المواطنين.

أوضحت انجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية والاعلام، أن رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بالديوان العام ومحطة مياه سوهاج غرب الإفطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة وانه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين تناول الاجراءات التى قامت بها الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان هذا بالاضافة الى استعراض اهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الاخيرة على مستوى اعمال التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات وسبل التطوير فى كافة مجالات عمل الشركة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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