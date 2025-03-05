الجيزة تشن حملات لمنع بيع الألعاب النارية ومصادرتها

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة تكثيف الحملات علي المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الالعاب النارية ومصادرتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على السلامة العامة .

وتابع محافظ الجيزة الحملات التي نفذها حي إمبابة لمنع ييع وتداول الالعاب النارية حيث شملت شوارع النصر وأرض الجمعية وعمر بن الخطاب بالقطاع الجنوبي لحي إمبابة والتي اسفرت عن رفع عدد من الفروشات المخالفة لبيع الالعاب النارية بالطريق العام و التحفظ عليها ومصادرتها لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تابع محافظ الجيزة حملات حي جنوب الجيزة بشوارع المدبح والكونيسة وجمال عبد الناصر والمعهد الديني والتي اسفرت عن رفع عددِ من بائعي الألعاب النارية والمفترشين للطريق العام وقد تم مصادرة الالعاب النارية لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .