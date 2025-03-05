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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتابع توزيع هدايا الدعم الغذائي للعاملين بالقطاع بمناسبة شهر رمضان

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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تابع الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صباح اليوم الأربعاء، توزيع هدايا الدعم الغذائي المقدمة والمهداة من صندوق تحيا مصر للعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم. 
وثمن دويدار دور صندوق تحيا مصر نحو  بناء مجتمع أكثر تكافلا وتضامناً، لافتاً الى ان جهود صندوق تحيا مصر المبذولة لدعم المواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية تساهم بشكل كبير في إنماء روح الولاء و الإنتماء.

كما أشار دويدار إلي أن تلك اللفتة الطيبة لها عظيم الأثر في نفوس العاملين وتعزيز روح التضامن بين افراد المجتمع مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جوده الحياة للمواطنين.

وفي السياق أكد دويدار أن صندوق تحيا مصر والذي يتمتع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تغيير حياة ملايين من أبناء الشعب المصري وما زال يساهم في تقديم كل أوجه الدعم المساندة لفئات الشعب الاكثر احتياجا.

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